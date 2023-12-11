إبراهيم عيسى يدلي بصوته في لجنة المغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامي

أدلى الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمقر لجنة المغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وحضر «عيسى» إلى لجنة الاقتراع، وأدلى بصوته ليشارك في الانتخابات الرئاسية.

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 كل من: الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الرموز الانتخابية للمرشحين كالتالي: رمز «النجمة» للمرشح عبدالفتاح السيسي، ورمز «الشمس» للمرشح فريد زهران، ورمز «النخلة» للمرشح عبدالسند يمامة، ورمز «السلم» للمرشح حازم عمر.