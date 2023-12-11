عفت السادات: نشعر بالفخر لإقبال الشباب على الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن الحياة السياسية في مصر تشهد منحنى جديدًا، والأحزاب كلها انتهزت الفرصة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2024، ونرى حضورًا كبيرًا من المواطنين، لاختيار رئيس الجمهورية، وممارسة الحق الدستوري.

وعي المصريين في الانتخابات الرئاسية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «CBC»، أن الانتخابات الرئاسية 2024 تشهد عرسًا جماهيريًا، وهي رسالة للعالم أجمع، فقد أصبح الوعي لدى الشعب المصري كبير جدًا، خاصة وقت الأزمات، وما نراه اليوم شيء مفرح.

السادات: الشباب سيقود الوطن

وتابع: «وُجود الشباب يؤدي إلى شعورنا بالفخر، لأنه الجيل الذي سيقود الوطن في الفترة القادمة، وتتابع غرفة الانتخابات الوضع لحظة بلحظة، ووجدنا حماسة من المواطنين، على النزول والمشاركة بالانتخابات من الأطياف كلها.