مدير حملة عبدالسند يمامة: لم نرصد أي خروقات في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة

قال عصام الصباحي مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، إن غرفة عمليات الوفد لم ترصد أي خروقات في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وأكد الصباحي، أن نسب الإقبال في تزايد وهو ما رصدته الغرفة أمس واليوم.

وأشار إلى إن الحملة تواصل غدا الثلاثاء، متابعتها للعملية الانتخابية من خلال مندوبي الحملة بكافة المقار الانتخابية منذ الصباح الباكر لرصد أي مخالفات.

وأوضح استمرار عمل غرفة العمليات المركزية التي تتابع كل تفاصيل العملية الانتخابية غدا.