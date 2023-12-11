رئيس قرية تشجع السيدات على المشاركة السياسية: المرأة حصلت على كل حقوقها مؤخرا

حملت على عاتقها مسؤولية توعية السيدات والفتيات بأهمية المشاركة فى الانتخابات فى عدد من القرى، فنظمت عشرات الندوات التثقيفية لطالبات المدارس، وشاركت فى أخرى بالجامعات، إيماناً منها بدورها الوطنى تجاه بلدها، ولتنمية حسهن الوطنى، هى حكمت الباز، رئيس قرية الأبعادية بمحافظة كفر الشيخ، التى تجولت فى العزب والقرى من أجل تأدية واجبها.

«تمكين المرأة خلى كل بنت وست حابة يبقى ليها دور فى خدمة بلدها، الرئيس عبدالفتاح السيسى انتصر للمرأة فخدت كل حقوقها فى عهده، وعلشان كده حابين نوعّى السيدات، خاصة الريفيات، بأهمية حقوقهن وواجباتهن، خاصة المشاركة فى الاستحقاقات المختلفة، بنقول للست انزلى وشاركى ومارسى حقك الدستورى والقانونى».

هكذا بدأت «حكمت» حديثها لـ«الوطن».قبل عام 2017، كانت «حكمت» موظفة فى إحدى الوحدات المحلية، وبفضل جهدها جرى ترقيتها فى إطار تمكين المرأة لتتولى رئاسة 5 وحدات محلية قروية تباعاً، لما تتميز به من كفاءة وإخلاص فى العمل، ليكون هذا العهد شاهداً على تقدمها وترقيتها: «إحنا خدنا حقوقنا وماكناش متخيلين إننا نوصل للدرجة دى من التمكين، لكن السيسى وعد فأوفى».

تابعت: «أنا سيدة وفى عهد السيسى بارفع راسى لأنه رئيسى، قال لا للعنف ضد المرأة.. 2030 تاريخ تمكينى.. أنا ماضى وفات وحاضر آت، محامية، دكتورة، فلاحة مصرية، مستقبل بكرة كله بإيدى»، كلمات كتبتها «حكمت» معبرة عن سعادتها بما وصلت إليه السيدات من تمكين فى هذا العهد، مؤكدة أنها تحرص على توعية السيدات بضرورة الاجتهاد من خلال المشاركة: «باقول لهم هتاخدوا حقوقكم بس لازم تظهروا جهدكم».

دورات كثيرة حصلت عليها «حكمت» أهّلتها لتولى قيادة قرى مختلفة، وتقول: «كل السيدات القيادات حصلن على دورات تدريبية فى عهد السيسى، علشان كده إحنا مدينين ليه لإنه دربنا وخلّانا نطوّر من مهاراتنا، ودا انعكس على مشاركتنا فى توعية السيدات وبخاصة الريفيات وكذلك الفتيات، علشان كده كلهم كانوا متحمسين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية».