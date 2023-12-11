«غزال» 98 سنة وأول مرة تنتخب: «مكنتش أعرف يعني إيه انتخابات»

عاشت طوال 98 عاما متنقلة من محافظة لأخرى، لم تعرف لنفسها بلدا لكنها تحب مصر التي ولدت بها ونشأت وعاشت حياتها بين أرضها، وبحكم ترحالها لم تشارك من قبل في أي استحقاق دستوري، لكنها صممت هذه المرة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، بعدما شعرت بالاستقرار وشاهدت حجم المشروعات التي جعلت حياتها وأبناءها وأحفادها أفضل.

مشاركة النساء في انتخابات 2024

بـ«الساري البدوي»، وبصحبة أبنائها وزوجاتهم وأحفادها، قطعت غزال سلمي سعود، السيدة البدوية البالغة من العمر 98 عاما، نحو 8 كيلومترات من محل إقامتها إلى إحدى لجان محافظة كفر الشيخ للإدلاء بصوتها في أول تجربة انتخابية لها، وفق حديثها لـ«الوطن»: «مكنتش أعرف يعني إيه انتخابات، عشت طول عمري بحكم طبيعتنا متنقلة من مكان للتاني، لكن لما استقرينا وبدأت أتابع التليفزيون عرفت أهميتها، وقطعت مسافة كبيرة علشان مصر».

انتخابات الرئاسة 2024

عاصرت السيدة التسعينية، حقبا كثيرة في مصر، أولها أيام الملك فاروق، حيث وُلدت عام 1925، لكنها لم تكن تعرف ماذا تعني كلمة انتخابات أو أهمية التصويت في الاستحقاقات: «كنت بتنقل وعاصرت أيام الملك مرورا بزعماء ورؤساء كنت بسمع أسمائهم فقط، زمان مكناش عندنا بيوت لأن إحنا بدو أو عرب رحل، بيوتنا هي الأراضي الزراعية والخيام، فمكنش عندنا رفاهيات التليفزيون، لكن لما بقى لينا بيوت جبنا تليفزيونات عرفت أهمية الانتخابات».

سعادة كبيرة انتابت السيدة «غزال» لإدلائها بصوتها في أول مرة تشارك بها في الانتخابات وفقا لها: «مبسوطة لأني بشارك ولو كنت أعرف كنت شاركت من زمان، بس لو مت هكون مطمنة على مستقبل ولادي وأحفادي بقى يكملوا المسيرة، الموضوع سهل بس مهم، أنت بتختار رئيس جمهورية مصر العربية، ملك مصر فلازم تختار صح، يا ريت يبقى في العمر بقية للسنوات الجاية أنزل وأشارك تاني».

وجهت السيدة التسعينية رسالة للشباب قائلة: «متعملوش زينا، انزلوا وشاركوا وعلموا ولادكم يشاركوا ويختاروا علشان يكونوا أحرار، علموهم في سن صغير لأن ده بيزود انتمائهم».