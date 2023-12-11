محافظ القليوبية يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية بمدينتي الخصوص والخانكة

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن محافظة القليوبية شهدت مسيرات حاشدة من المواطنين للتعبير عن سعادتهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، كما شهدت شوارعها وأمام اللجان مسيرات حاشدة تجوب الشوارع والميادين، حاملين أعلام مصر ومرددين الهتافات والأغاني الوطنية للتعبير عن سعادتهم في المشاركة، وذلك أثناء التوجه للإدلاء بحقهم الدستوري والتصويت داخل اللجان الإنتخابية.

جاء ذلك خلال جولة ليلية قام بها محافظ القليوبية لتفقد عدد من اللجان الفرعية والعامة بمدينتي الخصوص والخانكة، حيث بدأ المحافظ الجولة بلجان مدينة الخصوص بمدرسة فرح 2 ومدرسة الثانوية بنين ومدرسة إيهاب جوري، وفي مدينة الخانكة تفقد المحافظ لجان مدرسة الشمس التجريبية وتفقد لجان مدرسة الخانكة الإبتدائية بنات ومدرسة الخانكة الابتدائية بنين.

واطمأن المحافظ على انتظام سير العملية الانتخابية باللجان وتهيئة الأجواء المناسبة للناخبين، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل من أجل إنجاح العملية الانتخابية لتظهر بالشكل الحضاري المشرف أمام العالم أجمع . جاءت الجولة بحضور الدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص والأستاذ مجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة والأستاذة سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم.