أحزاب: المصريون يسطرون ملحمة وطنية.. والإقبال غير مسبوق

أكد عدد من القيادات والكوادر الحزبية أن التنوع العمرى والجغرافى للفئات المشاركة فى الانتخابات الرئاسية يؤكد على احتواء سلوكيات العزوف والبعد عن العمل العام لدى قطاعات بعينها وفى مقدمتها الشباب صغار السن، مضيفين أن المصريين يقبلون على مقار اللجان الانتخابية قبل المواعيد الرسمية لبدء الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم، ما يؤكد أن هذا الاستحقاق الدستورى لبنة فى دعم الدولة واستقرارها.

«مستقبل وطن»: كثافة التصويت تعكس إدراكاً للمخاطر المحيطة

وقال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، إن المصريين يسطرون ملحمة وطنية من خلال المشاركة الإيجابية، مؤكداً أن الإقبال على لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية غير مسبوق، وأضاف «هلال» أن الناخبين يحرصون على التوافد على مقار اللجان الانتخابية قبل مواعيدها الرسمية، مؤكداً أن هذا الاستحقاق الدستورى لبنة فى إرساء قواعد الدولة واستقرارها.

وأكد الأمين المساعد لـ«مستقبل وطن» أن المشهد الانتخابى غير مسبوق وينم عن وعى كبير لدى الشعب وإحساس بالمسئولية تجاه الدولة والظروف والتحديات التى تواجهها، لافتاً إلى أن الحزب أدى دوراً توعوياً كبيراً قبل بدء الانتخابات بعرض إنجازات الدولة وضرورة المشاركة السياسية بغض النظر عن اختيار أحد المرشحين بقدر أهمية الانحياز للدولة المصرية وتقدير التحديات التى تمر بها.

«التجمع»: نجاح تنظيم الانتخابات يرسخ للنزاهة

وقال عبدالناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب التجمع، إن الانتخابات الرئاسية تشهد مظهراً حضارياً للمصريين الذين يقفون أمام لجان الاقتراع بكثافة غير مسبوقة وغير متوقعة، والتى بدأت من أمس الأول الأحد، بما يعكس العديد من الملاحظات الإيجابية.

وأضاف «قنديل» أن من أسباب هذا المشهد الرائع هو إدراك المصريين لخطورة اللحظة وأهمية الاصطفاف الوطنى الحاشد نحو تدعيم وتقوية القرار المصرى فى التعامل مع التحديات المختلفة، باعتبارها المهمة الرئيسية التى تواجه الفائز بمنصب رئيس الجمهورية.

وتابع: «نجاح الوسائل الإعلامية والإجراءات التنظيمية من قبَل الهيئة الوطنية للانتخابات هو ترسيخ مبادئ الحيدة والنزاهة والمساواة بين كل المرشحين، وهو ما عزز رغبات واتجاهات المشاركة لدى قطاعات واسعة من الناخبين».

وأشار إلى أن التنوع العمرى والجغرافى الذى تشهده الانتخابات فى يوميها الأول والثانى يؤكد نجاح السياسات الحكومية فى تعزيز توجهات المشاركة واحتواء سلوكيات العزوف والبعد عن العمل العام لدى قطاعات بعينها وفى مقدمتها الشباب صغار السن، الذين أثبتت الرهانات عليهم واستهدافهم بمنتديات ومؤتمرات الشباب وتأسيس المبادرات الشبابية صحتها فى تعزيز مشاركتهم وتفاعلهم مع الانتخابات العامة.