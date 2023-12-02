باحثة: مشاركة 3 مرشحين حزبيين بالانتخابات تؤكد أهمية الأحزاب السياسية

قالت الدكتورة غادة جابر باحثة في العلوم السياسية، إنّ دور الأحزاب السياسية في مصر، أصبح يشهد زخما كبيرا ومشاركة فعّالة، خاصة في السنوات الماضية، إذ تشارك في حل الأزمات التي واجهت الدولة المصرية.

وأكدت أن التعدد الحزبي في الدولة دليل على الديموقراطية، مشيرةً إلى أن هذا الأمر ليس موجودا إلا في دول قليلة مثل تركيا وفرنسا ومصر، مشددةً على أن الدولة المصرية تطبق أفضل صور الديموقراطية من ناحية تعدد الأحزاب.

أهداف تنموية للأحزاب في عهد الرئيس السيسي

وأضافت في حوار على القناة الأولى والفضائية المصرية: «لم يعد الوصول إلى السلطة فقط هدفا للحزب السياسي، بل أصبح للأحزاب أهدافا تنموية وتشارك في أزمات كثيرة واجهت مصر، في ظل التحديات السياسية والحفاظ على الأمن القومي التي تواجهها مصر».

وتابعت باحثة في العلوم السياسية: «الأحزاب تشارك في وضع حلول لكل هذه المشكلات على نحو منظم وممنهج لتفعيل الوعي السياسي لفئات المجتمع المختلفة، وبخاصة الشباب والمرأة، إذ إن 60% من المجتمع المصري شباب».

أهمية الأحزاب

ولفتت، إلى أن أغلب المرشحين في الانتخابات الرئاسية الحالية يترأسون أحزاب، وهو ما يعبر عن أهمية الأحزاب، وهذا مؤشر قوي على أهمية دور الأحزاب في المشاركة الفعالة سياسيا.