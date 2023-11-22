مسلم: وجود مرشحين حزبيين في الانتخابات الرئاسية يعزز دور الأحزاب السياسية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ وجود مرشحين حزبيين في الانتخابات الرئاسية 2024 يعزز دور الأحزاب السياسية في مصر.

وأضاف مسلم، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى المصرية، أنّ وجود مرشحين حزبيين يؤكد أنّ هناك نقاشًا لبرامج الأحزاب إضافة إلى شخصية المرشح، ما يساعد في زيادة الوعي السياسي لدى الشارع المصري.

وأوضح مسلم أنّ وجود مرشحين حزبيين في الانتخابات الرئاسية يمنح الأحزاب فرصة للتواجد في الشارع بشكل كبير، والاستعداد للانتخابات البرلمانية 2025.

وقال مسلم إنّ وجود 3 أحزاب كبرى وممثلة في البرلمان، إضافة إلى دعم الأحزاب للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، يؤكد أنّ المنافسة ستكون حزبية، إضافة إلى السمات الشخصية أو الفردية لكل مرشح، مشيرا إلى أنّ وجود مرشحين حزبيين يمنح المصريين فرصة للتعرف على أسماء الأحزاب وأسماء مرشحيها، ويساعد على تعميق التعددية السياسية في مصر.

وطالب مسلم بتغيير القوانين بحيث يتم حل الحزب الذي لا يحصل على نسبة معينة في الانتخابات البرلمانية، لتعزيز دور الأحزاب السياسية في مصر.