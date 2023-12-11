لأول مرة.. انطلاق الدوري الإفريقي لكرة السلة للسيدات بالإسكندرية

افتتح الاتحاد الافريقي لكرة السلة، مساء اليوم، فعاليات البطولة الإفريقية لكرة السلة لفئة سيدات، والتي يحتضنها نادي سبورتنج الرياضي بالإسكندرية، في الفترة من 11 إلى 19 ديسمبر الجاري، بمشاركة 8 فرق تتنافس على لقب البطولة التي تقام تحت مسمى الدوري الأفريقي، لأول مرة بهذا الاسم.

ورحب أحمد حسن رئيس نادي سبورتنج الرياضي بالإسكندرية، بضيوف مصر من الأندية الإفريقية وجماهيرها، خلال الكلمة الافتتاحية، مقدما نبذة عن تاريخ النادي السكندري الذي يعد ثاني أقدم نادي في تاريخ مصر منذ تأسيسه عام 1890.

انطلاق أولى المباريات

وعقب انتهاء حفل الافتتاح، خاص فريق سيدات كرة السلة بنادي سبورتنج أولى مباريات البطولة الإفريقية ضد فريق CNSS الكونغولي، في مباراة انطلقت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

فريق سبورتنج يرغب في اللقب الثاني

ويسعى نادي سبورتنج لتحقيق لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد أن فاز بلقب النسخة الأخيرة من البطولة الأفريقية التي أقيمت بموزمبيق، لأول مرة في تاريخ النادي وتاريخ الأندية المصرية.

سبورتنج ممثل مصر في البطولة

وحصل نادي سبورتنج على حق استضافة منافسات بطولة إفريقيا لسيدات كرة السلة خلال ديسمبر الجاري بعد اعتذار النادي الأهلي عن الاستضافة، وبذلك بات النادي السكندري ممثل مصر الوحيد في البطولة.