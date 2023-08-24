مدير المنتخب الوطني لكرة قدم الساق الواحدة: سهل ناخد بطولة إفريقيا

قال محمد ماجد، مدير المنتخب الوطني لكرة قدم الساق الواحدة، إن مصر بدأت أول دوري لكرة قدم الساق الواحدة العام الماضي وفاز به نادي بيراميدز.

فرق الساق الواحد

وأضاف ماجد، خلال لقائه مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج «كل الزوايا» المُذاع على قناة «أون»، أن هناك تحديات كبيرة كانت أمامنا، وحتى الآن تم تكوين 6 فرق، ونأمل الفترة القادمة في زيادة عدد فرق كرة قدم الساق الواحدة، وتابع: «عندنا شباب عندهم تحديات وشغف رهيب وبنحاول ندعمهم بكل الطرق، وإن شاء الله الفترة الجاية يكون عندنا عدد كبير من الأندية».

عدد لاعبي كرة قدم الساق الواحد في مصر

ولفت إلى أن هناك حوالي 120 لاعبا يمارسون لعبة كرة قدم الساق الواحدة في مصر، وهذا العدد قليل ونحاول اكتشاف لاعبين جدد، منوها بأن السوشيال ميديا فتحت لنا الباب أمام اكتشاف مواهب، وهناك أكاديمية المقاولون العرب يستطيع من خلالها الشخص التوجه لها وعمل اختبارات.

وأكد، أن هناك احتكاكا قويا بين لاعبي كرة قدم الساق الواحدة، وهناك مهارة عالية والتزام في الملعب، والجميع يتعامل باحترافية في التمرين والمباريات.

وتابع: «كل حاجة موجودة ونستطيع التواجد في مكان كبير في اللعبة، وفي بطولة أفريقيا في 2021 ذهبنا بدون دوري عام لهذه اللعبة وقدمنا أداء كبيرا، أما الآن لدينا لاعبون جيدون واكتشفنا مواهب أكبر والمعدل البدني زاد، وسنشارك في بطولة أفريقيا في 2024 بفريق كبير، سهل جدا ناخد بطولة إفريقيا السنين الجاية».