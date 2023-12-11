أحمد موسى: حملات المرشحين الأربعة أشادت بتنظيم العملية الانتخابية

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة 2024.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال التغطية الإعلامية الخاصة التي تقدمها قناة صدى البلد للانتخابات الرئاسية بكافة المحافظات بياني حزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موجهين الشكر للشعب المصري على مشاركته الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري الأبرز في الانتخابات.

التصوير والمتابعة أمر مهم وإيجابي

وبشأن التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية 2024، قال أحمد موسى: «التصوير والمتابعة أمر مهم وإيجابي لكن بإذن مستشار اللجنة وهذه هي حرية الإعلام في إطار المسئولية الوطنية، وعدم الترويج للأكاذيب وعرض الحقائق بشفافية وتوضيح الصورة الكاملة على الشاشة؛ لغلق الأبواق المعادية للدولة، التي انتظرت الاختراقات والسقطات».

وعلق موسى: «حملات المرشحين الأربعة أشادت بتنظيم العملية الانتخابية بأكملها، واستضفنا كل المرشحين لعرض برنامجهم الانتخابي بكل شفافية، والانتقاد أمر وارد وقد تحدث سلبيات لأنها أمر وارد في العالم أجمع».

زيارة النائب محمد أبو العينين لمكتبة الإسكندرية

واستعرض أحمد موسى زيارة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الذي ترأس فيها وفد برلمان دول البحر المتوسط، أحد البرلمانات المؤثرة في العالم، لمكتبة الإسكندرية وأحد لجان الانتخابات الرئاسية، وقاموا بتوجيه الإشادة على ما رأوه من مشاركة فاعلة من قبل المواطنين.

واستكمل: «ضم وفد أعضاء البرلمانات جنسيات متعددة من مغاربة وقبارصة وبرتغاليين وإيطاليين وغيرهم، وأشادوا بمكتبة الإسكندرية وأجنحتها وأمهات الكتب وكسوة الكعبة المشرفة ومتحف الرئيس السادات وبعض الممتلكات التاريخية المهمة».