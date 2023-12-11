مواعيد انتهاء التصويت في انتخابات الرئاسة 2024.. بدأت 10 ديسمبر

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد انتهاء التصويت في انتخابات الرئاسة 2024، موضحة أنّها شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق والتواصل الدائم مع مختلف الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي عقبات يمكن أن تواجه الناخبين.

مواعيد انتهاء التصويت

ووفق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن مواعيد انتهاء التصويت اليومية هي الساعة التاسعة مساء، على أن ينتهي التصويت تماماً غداً الثلاثاء الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري.

وبالتزامن مع تحديد مواعيد انتهاء التصويت، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجنة الانتخابية تُغلق عقب إدلاء آخر ناخب بصوته في صناديق الاقتراع، منوهة بانتظام سير العملية الانتخابية على مستوى جميع اللجان في اليوم الثاني للتصويت.

تصويت المصريين بالداخل

وفي سياق متصل، شهدت اللجان الانتخابية، إقبالا كبيرا في ثاني أيام تصويت المصريين بالداخل، وتصدر المشهد كل من الشباب وكبار السن، والذي اصطفوا أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ لجان التصويت على مستوى الجمهورية فتحت في موعدها، مؤكدًا انتظام التصويت على مستوى الجمهورية، موضحاً أن الهيئة حريصة على متابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة بها.

كما رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إقبال الناخبين على مقرات اللجان الانتخابية، حيث شهد مركز ببا حضور نسائي للتصويت في الانتخابات الرئاسية بمقر المعهد الإعدادي الأزهري صفط راشين فتيات، وشهدت لجان الوافدين بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان بإجمالي 12 لجنة انتخابية توافد واقبال كبير من الناخبين العاملين في المشروعات القومية، والشركات، والهيئات، والقطاعات السياحية والصناعية، والجامعية واللجان الانتخابية بالمدارس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

سير العملية الانتخابية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سير العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى لفتح اللجان في اليوم الثاني، وذلك داخل 254 لجنة فرعية حيث قامت حشود من المواطنين بالتوجه إلى اللجان للتصويت داخل صناديق الاقتراع.

كما رصدت التنسيقية تصدر المرأة المشهد في ثاني أيام الانتخابات ودونت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيس بوك» تحت عنوان «المرأة المصرية .. ناخبة وقاضية وضابط ومتابعة.. تضرب أروع الأمثلة في تيسير العملية الانتخابية» حضور المرأة أمام اللجان في مشهد متحضر يبرز دور المرأة المصرية ويضعها دائما في مقدمة المشهد المصري.

وقدمت المرأة المصرية ما بين قاضي وشرطية ومتابعة، يد العون للناخبات المصريات، ويقدمن أروع الأمثلة في تيسير العملية الانتخابية، وذلك من خلال مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن ، وتأمين العملية الانتخابية للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في أيام التصويت الممتدة من الأحد للثلاثاء، في انتخابات يترشح فيها 4 متنافسين.