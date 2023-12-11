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انتخابات المصريين بالداخل

حزب الجيل: الإعلام المصري تفوق على نفسه في التوعية بأهمية المشاركة السياسية

كتب:

شروق مراد
09:37 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إنّ الإعلام المصري تفوق على نفسه، في التوعية بأهمية المشاركة السياسية من خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف «الشهابي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أنّ الشعب المصري يتمتع بجرعة كبيرة من الوعي، بدت جلية عندما كشف المخطط الإسرائيلي الغربي أمام العالم كله، برفض تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة حل القضية.

واختتم رئيس حزب الجيل، بالإشارة إلى أنّ الأحزاب السياسية أقامت المؤتمرات والفعاليات الحاشدة، ودعت الناخبين إلى التمسك بحقهم الدستوري، والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لأنه جزء من الحق الوطني عليهم.

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