رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بصوته الانتخابي بلجنة بمدرسة أحمد بهجت مناع ببندر دمنهور بالبحيرة، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 واجباً وطنياً على الجميع لاستكمال إنجازات الدولة في كافة القطاعات.

وأكد «رجب شحاتة» أن ما شهدته اللجان الانتخابية خلال أول يومين من توافد حشود كبيرة من المواطنين من كافة الفئات يؤكد مدى وعي الشعب المصري للوقوف خلف الدولة المصرية في هذا الوقت الراهن، خاصة في ظل الأحداث الراهنة في الدول المجاورة، داعيا الجميع إلى المشاركة الإيجابيّة حفاظا على أمن واستقرار البلاد.