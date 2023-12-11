استمرار توافد الناخبين حتى آخر دقيقة.. وطابور طويل أمام اللجان

ما زال المواطنوان يتوافدون على اللجان للإدلاء بأصواتهم حتى قبل إغلاق صناديق الاقتراع بدقائق، في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وحتى هذا التوقيت تستقبل اللجان الانتخابية بعابدين الناخبين وتسهل لهم عملية التصويت، بينما يحتفل المواطنون أمام المدارس.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت الانتخابات الرئاسية صباح أمس وتستمر حتى غدا، وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز السلم.

ووفقا لآخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب.