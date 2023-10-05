رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط مرتكب واقعة سرقة أموال ومشغولات ذهبية من مسكن سيدة بدمياط

كتب:

محمد بركات
12:42 م | الخميس 05 أكتوبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية في مديرية أمن دمياط من إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة أول دمياط باكتشافها سرقة مبلغ مالي، وعدد من المشغولات الذهبية من داخل الشقة محل سكنها.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء ارتكاب الواقعة شريك بصيدلية، ومقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بسابقة خطبته لشقيقة المُبلغة واعتياده التردد على منزلها، وبتاريخ الواقعة ولدى علمه بعدم تواجدها بالمنزل، توجه إلى منزلها وفتح الباب بمفتاح مصطنع واستولى على المسروقات، واتخذت تخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

استمرار حبس موظف بتهمة سرقة مبلغ مالي من محل عمله في المقطم

حبس سيدة بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل شقة سكنية بالتجمع الأول

القبض على 4 أشخاص بتهمة سرقة مبلغ مالي من شركة بالعمرانية

إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة سرقة مبلغ مالي من سيارة في القاهرة

إحالة خادمة بتهمة سرقة مبلغ مالي من شقة سكنية في القاهرة للمحاكمة