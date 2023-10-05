ضبط مرتكب واقعة سرقة أموال ومشغولات ذهبية من مسكن سيدة بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية في مديرية أمن دمياط من إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة أول دمياط باكتشافها سرقة مبلغ مالي، وعدد من المشغولات الذهبية من داخل الشقة محل سكنها.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء ارتكاب الواقعة شريك بصيدلية، ومقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بسابقة خطبته لشقيقة المُبلغة واعتياده التردد على منزلها، وبتاريخ الواقعة ولدى علمه بعدم تواجدها بالمنزل، توجه إلى منزلها وفتح الباب بمفتاح مصطنع واستولى على المسروقات، واتخذت تخاذ الإجراءات القانونية.