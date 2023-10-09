تفاصيل حجز أراضي الإسكان بمشروع «مسكن».. اعرف الخطوات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح عددا من قطع أراضي الإسكان بمساحات وأسعار مختلفة، داخل 7 مدن جديدة على مستوى محافظات الجمهورية، بإجمالى 329 قطعة أرض، على أن يكون الحجز إلكترونيا لمدة شهرين بدءا من 22-8-2023، على أن ينتهي الحجز 21-10-2023 دون أي أسبقية من أي نوع، سواء كانت الدخول لهذا الموقع الإلكتروني او حجز مبدئي لقطعة أرض أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» خطوات حجز أراضي الإسكان بمشروع «مسكن»، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

خطوات حجز أراضي الإسكان بمشروع «مسكن»

1- تبدأ خطوات حجز أراضي الإسكان بمشروع «مسكن»، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر هذا الرابط.

2- الإطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالطرح.

3- اختيار المدينة المراد حجز قطعة الأرض يها.

4- سداد قيمة مقدم الحجز.

5- تقديم المستندات المطلوبة للحجز، ومن ضمنها إيصال سداد مقدم الحجز والمصروفات الإدارية.

6- إتباع باقى الخطوات اللازمة لاستكمال عملية حجز أراضي الإسكان.

أراضي الإسكان ضمن مشروع «بيت الوطن»

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق خلال شهر سبتمبر الماضي، عن طرح 2530 قطعة أرض بالمرحلة التاسعة من مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، داخل مواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة، واستمر الحجز الإلكتروني لمدة 3 أسابيع، وتم إتاحة كراسة الشروط والمواقع المطروحة بالمرحلة على الموقع الإلكتروني للراغبين في الحجز.