عماد الدين حسين: الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية تاريخي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024 بعد يوم ونصف من التصويت بلغت 45% من الذين يحق لهم التصويت.

لن تقل النتيجة عن 52%

وأضاف خلال لقائه في قناة إكسترا نيوز مع الإعلامية لما جبريل، أن هذا الرقم سيكون تاريخيا في الاستحقاق الانتخابي على مدار تاريخ مصر، ما عدا الاستفتاءات، ولن تقل النتيجة بحال من الأحوال بعد اليوم الثالث عن 52%، وهذا رقم قياسي.

وأوضح أن هناك مجموعة متداخلة من العوامل دفعت نسبة التصويت إلى هذا الرقم الكبير، والعامل الأساسي في ظني هو غزة ودعم الدولة المصرية للشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري لهم.

إسرائيل دولة محتلة استيطانية

ولفت إلى أن إسرائيل دولة محتلة استيطانية لكننا لا نتكلم عن دولة واحدة بل تدعمها دول كبرى، وهو ليس مخطط وليد اللحظة أو وليد حرب غزة بل هو مخطط قديم معد من عشرات السنين في الأدراج، وبالتالي شعر المصريون بهذا الخطر الحقيقي الأكبر الذي يهدد مصر كلها.