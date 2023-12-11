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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس شركة المقاولون العرب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

كتب:

وليد عبد السلام
09:36 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
رئيس شركة المقاولون العرب أحمد العصار يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس شركة المقاولون العرب أحمد العصار يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنته الانتخابية بمدرسة عباس العقاد بمدينة نصر.

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين خلال اليوم الثاني الاثنين 11 ديسمبر 2023، لاستمكال عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط إقبال كبير من المواطنين على اللجان.

ويبدأ التصويت في اللجان في انتخابات الرئاسة 2024 من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتسهيلاً على الوافدين، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات طرق الاستعلام عن لجان الوافدين، حيث يمكن للناخب الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، واختيار المحافظة التي يُقيم بها، ثم تظهر له قائمة بجميع اللجان الانتخابية المتاحة له التصويت فيها في هذه المحافظة، بالإضافة إلى إمكانية تحديد المنطقة بالتفصيل التي يُقيم فيها الناخب، ومن ثم تظهر له جميع اللجان الانتخابية المتاحة له التصويت فيها في هذه المنطقة أو الأقرب له.

ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، يقوم المصريون بالأدلاء بأصواتهم أمامهم.

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بقلم وليد عبد السلام