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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس اللجنة العامة بأسيوط: 60% من المقيدين لدينا أدلوا بصوتهم حتى الآن

كتب:

يارا أشرف
09:49 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

قال المستشار أحمد حسن، رئيس اللجنة العامة بمركز أسيوط، إن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر، والإقبال تاريخي، وعدد المقيدين يبلغ 330 ألف ناخب منهم 60% حضر حتى الآن، وهناك تزاحم شديد على اللجان الانتخابية.

وأضاف «حسن»، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن متابعة عمليات التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية: «أشكر المواطنين على شعورهم بالمسؤولية تجاه الدولة، فضلا عن التحية والتقدير للقضاة على جهودهم غير المسبوقة».

 

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بقلم يارا أشرف