مستشار حملة فريد زهران: مشاركة المعارضة في الانتخابات انعكس على زيادة الإقبال

قال الدكتور محمد سالم، المستشار السياسي للمرشح الرئاسي فريد زهران، إنّ ارتفاع نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية بشكل يفوق التوقعات، يرجع في الأساس إلى مشاركة مرشح للمعارضة المصرية ضمن السباق الانتخابي.

وأشار «سالم»، في بيان، إلى أنّ مشاركة المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومشاركة حزب العدل إلى جانبه كشريك أساسي في الحملة، أضاف للعملية الانتخابية زخمًا نتيجة ما نطرحه من خطاب معارض صادق وحقيقي تجاه الأزمة الاقتصادية، وما قدمناه من برنامج حقيقي يمس الأزمة الاقتصادية وحلولها.

الانتخابات الرئاسية 2024

واختتم حديثه، بالإشارة إلى أن هناك جهودًا واضحة على الأرض من قواعد الحزب ونوابه، في العديد من المناطق والدوائر؛ لحشد جمهور الحزب المصري الديمقراطي، ما يؤكد أن هناك معدلات جيدة للتصويت لدى مرشحنا في تلك المحافظات، ويمكن وصفه بحصاد أداء الحملة، ليس فقط في الشهرين الماضيين، وإنما بالتواجد الحقيقي على مدار سنوات تأسيس الحزب.