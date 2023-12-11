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انتخابات المصريين بالداخل

مستشار حملة فريد زهران: مشاركة المعارضة في الانتخابات انعكس على زيادة الإقبال

كتب:

محمد أباظة
09:17 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الدكتور محمد سالم

الدكتور محمد سالم

قال الدكتور محمد سالم، المستشار السياسي للمرشح الرئاسي فريد زهران، إنّ ارتفاع نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية بشكل يفوق التوقعات، يرجع في الأساس إلى مشاركة مرشح للمعارضة المصرية ضمن السباق الانتخابي.

وأشار «سالم»، في بيان، إلى أنّ مشاركة المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومشاركة حزب العدل إلى جانبه كشريك أساسي في الحملة، أضاف للعملية الانتخابية زخمًا نتيجة ما نطرحه من خطاب معارض صادق وحقيقي تجاه الأزمة الاقتصادية، وما قدمناه من برنامج حقيقي يمس الأزمة الاقتصادية وحلولها.

الانتخابات الرئاسية 2024

واختتم حديثه، بالإشارة إلى أن هناك جهودًا واضحة على الأرض من قواعد الحزب ونوابه، في العديد من المناطق والدوائر؛ لحشد جمهور الحزب المصري الديمقراطي، ما يؤكد أن هناك معدلات جيدة للتصويت لدى مرشحنا في تلك المحافظات، ويمكن وصفه بحصاد أداء الحملة، ليس فقط في الشهرين الماضيين، وإنما بالتواجد الحقيقي على مدار سنوات تأسيس الحزب.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.