مراسلة «إكسترا نيوز» من مطروح: الجميع بالمحافظة متحمس للمشاركة في الانتخابات

قالت مريم حسن، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من مطروح، إنّ مدينة مطروح تحتوي على كتلة تصويتية تقدر بنحو 164 ألف ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية، مشيرةً إلى أن الشباب شاركوا بأعداد كبيرة في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

57 مركزا انتخابيا بالمدينة

وأضافت حسن، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «تضم هذه المدينة 57 مركزا انتخابيا و83 لجنة فرعية يشرف عليها 83 قاضٍ، واللجنة التي نوجد فيها منذ الصباح هي لجنة أبو بكر الصديق الابتدائية التي تعد من أشهر مراكز الاقتراع بالمحافظة نظرا لقربها من جميع أنحاء المدينة».

توافد أعداد كبيرة جدا من الناخبين

وتابعت مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من مطروح، أن الكتلة التصويتية لهذه اللجنة تقدر بـ3889 ناخبا، ومنذ الصباح الباكر شهدت هذه اللجنة توافد أعداد كبيرة جدا من المواطنين والناخبين من جميع الفئات، مثل كبار السن والسيدات والشباب والأطفال، والكل متحمس للمشاركة والإدلاء بصوته والهتافات والأغاني الوطنية لا تتوقف.