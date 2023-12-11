رئيس لجنة أخميم: إقبال كبير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ الأمس

قال المستشار أبو بكر إبراهيم، رئيس اللجنة العامة بمركز أخميم، إنَّ العملية الانتخابية تسير على ما يرام ولدينا 55 لجنة فرعية ولجنة وافدين، وعدد الناخبين 249 ألفاً و200 صوت، وسط إقبال كبير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ الأمس، وخاصة اليوم، وجميع اللجان الفرعية أغلقت بعد انتهاء الموعد المحدد للتصويت اليوم.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة له عبر تطبيق «فيديو كونفرانس»، بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات عن متابعة التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه لا وجود لأية معوقات وجميع القضاة المسؤولين عن الإشراف على اللجان تواجدوا منذ الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وتابع: «آخر لجنة أغلقت منذ دقائق، وهناك تيسيرات للناخبين، وكان هناك عدد من المواطنين يحملون بطاقات منتهية وتم التعامل معهم».