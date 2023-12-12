التحالف الوطني: إقبال كثيف في ثاني أيام الانتخابات ولم نرصد أي مخالفات

أعلنت غرفة عمليات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بـ محافظة بورسعيد، أن اليوم الثاني من انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، شهد إقبالا كثيفا بكافة لجان المحافظة، وذلك منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.

مشاركة كبيرة في بورسعيد

وأشارت الغرفة في بيان رسمي، أن محافظة بورسعيد كان لها مشاركة كبيرة في اليومين وخلال ساعات الانتخاب، مؤكدة أنها لم ترصد الإقبال على مدار الساعة من خلال شبابها المنتشر في كافة لجان المحافظة.

وأوضح المهندس علي جبر منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد، أن الغرفة لم ترصد أي مخالفات خلال اليومين الانتخابيين، مؤكدة أنه لم تحدث أي مشكلات داخل وخارج اللجان، وكذلك لم تتأخر أي من اللجان عن الفتح في موعدها لاستقبال الناخبين.

دور الشباب في الانتخابات الرئاسية

وأشار إلى أن شباب التحالف ببورسعيد لهم دور هام خلال الانتخابات تتمثل في تعريف المواطنين بلجانهم ومساعدة كبار السن وذوي الهمم، كما أنهم يتابعون سير العملية الانتخابية، ويكون ذلك بالتنسيق مع مركزية التحالف، وفي إطار ما ينظمه القانون.

ودعا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المواطنين ممن لهم حق التصويت، باستمرار الخروج بكثافة في اليوم الثالث، وذلك من أجل التأكيد على إرادة ملايين المصريين في ممارسة حياتهم السياسية واستكمال مسيرة الوطن، والتأكيد أن الشعب المصري يملك إرادة لا تقبل الحديث فيها.