غرفة الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية: نسبة مشاركة ذوي الهمم فاقت كل التوقعات

أكد المستشار مسعد أبو سعدة، رئيس غرفة الانتخابات الرئاسية بالاسكندرية والبحيرة ومطروح، أن اليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية جاء بدون أي شكاوى بمختلف اللجان، مشيرا إلى أ، نسبة مشاركة ذوي الهمم في اليوم الثاني فاق كل التوقعات.

وأضاف «أىو سعدة»، في البيان الختامي لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، منذ قليل، أنه كانت هناك كثافات متفرقة بمختلف اللجان، وذلك حسب التكدس السكاني حول كل لجنة انتخابية.

ارتفاع مشاركة ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية

وأشار إلى أن نسبة مشاركة ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية 2024 في اليوم الثاني تجاوزت كل التوقعات، خاصة مع مراعاة الهيئة الوطنية للانتخابات لقواعد المركز القومي للإعاقة والتي تتمثل في توفير أوراق «برايل» للمكفوفين ولوحات إرشادية للصم والبكم، بهدف استقلالية الناخب، لاختيار مرشحه دون أدنى تدخل من أحد.

لجان التصويت في الطابق الأرضي

كما راعت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تكون جميع لجان التصويت في الطابق الأرضي لرفع المعاناة عن ذوي الإعاقات الحركية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات تابعت عن كثب سير العملية الإنتخابية، مؤكدا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل في تنسيق كامل لتحقيق عملية انتخابية كاملة في منتهى الشفافية يشرف عليها قضاة مصر.