الفيتو الأمريكي حصانة دائمة لجرائم إسرائيل.. ما القصة؟

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية عدة مرات حق الفيتو لمنع اتخاذ قرارات مضادة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وكان آخرها قبل أيام عندما أعلن مجلس الأمن رفض اتخاذ قرار وقف إطلاق النار، ولكن ما قصة الفيتو الأمريكي المستمر لصالح إسرائيل؟

أول فيتو استخدمته الولايات المتحدة لدعم إسرائيل

بحسب موقع الأمم المتحدة على الإنترنت فقد كان أول فيتو أمريكي في عام 1972، ثم جاء ثاني فيتو في عام 1973، وفي عام 1987 في الانتفاضة الأولى للفلسطينيين استخدمت الولايات المتحدة أيضا حق الفيتو، ثم في عام 2000 أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية استخدمت أمريكا حق الفيتو، وفي عامي 2008- 2009 استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة.

استمرار إصدار الولايات المتحدة حق الفيتو

وفي عام 2012 أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة، استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو وعادت مجددا لاستخدامه في عام 2014 أثناء الحرب على غزة، ثم مرة أخرى في عام 2021 أثناء عدوان إسرائيلي على غزة، وأخيرا كان الفيتو قبل أيام.

قصف إسرائيلي مستمر على غزة

وبدأت إسرائيل عملية «السيوف الحديدية» السبت 7 أكتوبر ضد الفصائل الفلسطينية التي نفذت عملية «طوفان الأقصى» في ظل التضييق المستمر على سكان غزة والقصف والاعتقالات المستمرة، ومنذ يوم 7 أكتوبر حتى الآن استشهد أكثر من 18 ألف فلسطيني فيما سقط من الجانب الإسرائيلي أكثر من 18000 شخص وسط محاولات عالمية للعمل على وقف إطلاق النار.