ائتلاف نزاهة: الصوت والصورة يؤكدان كثافة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت والمتحدث باسم ائتلاف نزاهة الدولي، أن الانتخابات الرئاسية في مصر تمر بسلاسة ويسر، مشيرًا إلى أن المراقبين الدوليين مروا على 1903 لجان انتخابية فرعية.

نزاهة الانتخابات الرئاسية

وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج من مصر، المذاع على شاشة القاهرة الإخبارية، إنه حينما نتحدث عن العملية الانتخابية ونزاهتها، فيمكن أن نؤكد أن الانتخابات نزيهة تماما طبقًا للمعايير الدولية.

وذكر أن هناك استمارات للناخبين وهي إلكترونية للاستعلام عن مدى رضاهم عن المشاركة، وكل الإجابات كانت إيجابية، وهناك إقبال كثيف رغم أنه كان هناك تحديات تواجه عملية المشاركة السياسية وكان هناك انطباعات تزعم تراجع حجم التصويت.

الصوت والصورة تؤكد قوة المشاركة السياسية

وواصل:«الصوت والصورة يؤكدان قوة المشاركة السياسية للمصريين، والتي تعبر عن المواطن وأهمية مشاركته في صناعة القرار».