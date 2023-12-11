محمد الباز: الانتخابات الرئاسية أول اختبار حقيقي لوعي الشعب المصري

قال الإعلامي محمد الباز، إن انتخابات الرئاسة 2024 تعتبر أول اختبار حقيقي، لاختبار الوعي الموجود لدى الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية أعلنت عن مشاركة 45% من الناخبين خلال أول يوم ونصف من الانتخابات.

وأضاف «الباز»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، والمُذاع على شاشة «قناة ten»، متوقعا أن تتراوح نسبة المشاركة في الانتخابات خلال اليوم الثالث لـ الانتخابات الرئاسية، ما بين 55% إلى 60% من إجمالي من يحق لهم التصويت في الانتخابات.

وتابع الباز، أن قيام الأحزاب والجمعيات الأهلية بحشد أو تحفيز الناخبين على المشاركة أمر واجب، مشيرًا إلى أن معظم الأحزاب قبل الانتخابات أعلنت عن تأييدها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتولي فترة رئاسية جديدة، ومن الطبيعي أن تعمل هذه الأحزاب على حشد الناخبين للتعبير عن تأييدها للرئيس.

ولفت إلى أن انتخابات الرئاسية الحالية كسرت بعض الثواب المتعلقة بالكسل واللامبالة وعدم المشاركة لدى بعض الناخبين، مشيرًا إلى أن دور الأحزاب هو تحفيز الناخبين على المشاركة في ظل وجود نسبة أمية سياسية كبيرة حول أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.