نواب التنسيقية يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (صور)

صوت عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين التصويت في الانتخابات الرئاسية.

أدلى النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بصوته بمحافظة القاهرة بمدرسة الشهيد العميد سرور أحمد سرور التجريبية لغات، وأدلت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ ، بصوتها في مدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمد مصطفى بمحافظة القاهرة.

وأدلت النائبة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بصوتها في لجنة مشروعات التنمية الزراعية بمحافظة الجيزة الدقىي.

وصوت النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ بمدرسة الشهيد العميد سرور احمد سرور التجريبية لغات بمحافظة القاهرة، وصوت النائب أحمد رمزي بمدرسة الشهيد العميد سرور أحمد سرور التجريبية لغات بمحافظة القاهرة.

الانتخابات مستمرة حتى الغد

وبدأت الانتخابات الرئاسية داخل البلاد الأحد الماضي وتستمر حتى غد الثلاثاء ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

15 ألف قاض في الانتخابات الرئاسية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعاً، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعاً لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.