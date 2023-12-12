رئيس مصنع الطائرات لـ«الوطن»: نجري عمرة الطائرات K8E محليًا

قال المهندس طارق عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات، التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن المصنع يعمل حاليًا على عمرة طائرات التدريب المتقدم والعروض الجوية من طراز K8E، والتي تم تصنيعها في مصر في وقت سابق، مشيرًا إلى أن المصنع مستمر في عمله بمجال الطائرات.

مصنع الطائرات

وأضاف رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات، في تصريح لـ«الوطن»، أن المصنع حريص على التعاون مع كبرى الشركات والمصانع العالمية في ضوء توجيهات اللواء مهندس أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، عبر استحداث شراكات مع شركات عالمية لتوطين الصناعة محليًا، ومن بينها الطائرات المسيرة بدون طيار لأغراض مختلفة.

وأوضح المهندس طارق عبدالفتاح، أن الطائرات بدون طيار لها تطبيقات كثيرة، وتبدأ من الطائرات صغيرة الحجم، وصولاً إلى طائرات استراتيجية عملاقة يمكن أن تطير لأكثر من 30 أو 35 ساعة، وهي جميعًا طائرات في محل النظر والتقييم.

الاستطلاع المرئي

وأشار إلى أن مصنع الطائرات لم يدخل في برنامج لصناعة الطائرات دون طيار إلا طائرة واحدة منذ فترة، وتم إنتاج عدد من الطائرات التي استخدمت في مجال الاستطلاع المرئي.

ولفت المهندس طارق عبدالفتاح، إلى وجود مركز متخصص في الهيئة العربية للتصنيع، يعمل في مجلس بحوث الطيران، وأنه أعد العديد من النماذج البحثية في مجال الطيران، لكنها لم تدخل في مجال الإنتاج الكمي.