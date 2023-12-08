رئيس «العربية للتصنيع»: بدأنا جهود تصنيع طائرة مصرية.. والتنفيذ خلال الأعوام القليلة المقبلة

كشف اللواء مهندس أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، عن بدء مصانع الهيئة العمل على مخطط طموح لبدء توطين صناعة الطائرات فى مصر، وصولاً لتصنيع «طائرة مصرية» فى المستقبل، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالعمل مع كبرى الشركات العالمية، ونقل التكنولوجيا لمصر.

صنعنا بعض أجزاء من طائرات «الفالكون» الفرنسية واعتُمدت.. ونستهدف تصنيع أجزاء من «الرافال»

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، فى حوار خاص لـ«الوطن» على هامش ختام فعاليات اليوم الأخير من معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023» مساء أمس، أن «الهيئة» تستهدف تصنيع أجزاء من طائرة «الرافال» الفرنسية، بعدما أنتجت أجزاء من طائرات «الفالكون» الفرنسية، واعتماد منتجها.

أنشأنا مدرسة فنية بعد الإعدادية بالتعاون مع شركة «داسو» المتخصصة

ولفت إلى إنشاء مدرسة فنية بعد المرحلة الإعدادية، بالتعاون مع شركة «داسو» الفرنسية المتخصصة فى مجال صناعة الطائرات، والمصنعة للطائرات «الرافال»، لإعداد فنيين على أعلى مستوى منذ الصغر، مشيراً إلى بدء دراسة 20 طالباً فى هذه المدرسة هذا العام.

اتفاق لتصنيع طائرة بدون طيار للأغراض المدنية بالتعاون مع شركة صينية

وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع عن وجود اتفاق لتصنيع طائرة بدون طيار للأغراض المدنية، بالتعاون مع شركة صينية لإطفاء الحرائق والتنقيب عن البترول والزراعة، مشيراً لبدء إعداد وتصنيع منتجات جديدة لعرضها فى «إيديكس 2025»، وإلى نص الحوار:

كيف ترى النسخة الثالثة من معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023»؟

- كانت نسخة مميزة من المعرض، ونحن فى الهيئة العربية للتصنيع، باعتبارنا أحد الأجنحة الرئيسية للصناعات العسكرية فى مصر، نراه فرصة كبيرة جداً للتعاون مع كبرى الشركات العالمية، فالمعرض يستقبل أكثر من 400 شركة عالمية من 46 دولة، بالإضافة لوفود لأكثر من 100 دولة، بما يعتبر فرصة للتعرف على الجديد فى مجال الصناعات الدفاعية، ما يجعلنا نستعد للمعرض قبل حدوثه بالفعل، وعرضنا هذا العام 5 منتجات مصرية جديدة.

مثل ماذا؟

- مثل القنابل الجوية الحرة من طراز «حافظ»، والتى تتسم بقدرتها على اختراق الخرسانة المسلحة، وكنا فى مصر نستورد مثل تلك القنابل فى وقت سابق، وحالياً تصنع فى مصنع صقر للصناعات المتطورة بنسبة 100%.

ماذا عن مركز القيادة والسيطرة الآلى الذى خطف أنظار المشاركين فى المعرض؟

- هو منتج يُعرض لأول مرة، وهو مركز القيادة والسيطرة الآلى المتحرك المتعدد المهام، الذى يمكن استخدامه فى الأغراض العسكرية والمدنية، ففى المجال العسكرى يعمل كمركز قيادة متحرك للسيطرة على أعمال القتال، والتأمين الجوى، وكذلك فى تأمين الحدود وتأمين المنشآت المهمة، كما يعمل فى غرف إدارة الأزمات والعمليات للوزارات، والمحافظات، والمدن، والقرى، وغيرها من المنشآت للسيطرة على أى أزمة، مثل انقطاع المياه أو انفجار ماسورة صرف صحى، وانقطاع الكهرباء، والغاز.

ماذا عن منظومات مجابهة الطائرات بدون طيار؟

- عرضنا فى «إيديكس 2023» 5 منظومات تحت مُسمى «حارس»، لمجابهة مخاطر الطائرات المسيرة بدون طيار والإعاقة الإلكترونية، وهى منظومات تعاونا فيها مع القوات المسلحة، وتم التنفيذ بسواعد أبناء الهيئة العربية للتصنيع ليتم إنتاجها، وهى منظومات تعمل فى المستويات المختلفة، لاكتشاف ومجابهة الطائرات المسيرة، فضلاً عن وجود جهاز جديد لمجابهة الطائرات المسيرة لتأمين القطع البحرية على المديات المختلفة، بالإضافة إلى أجهزة الاستطلاع والإعاقة اللاسلكية.

وما أبرز استخدامات جهاز الكشف الإشعاعى الذى أعلنتم عنه خلال «إيديكس 2023»؟

- هو جهاز جديد تم تنفيذه بالتعاون مع القوات المسلحة لأول مرة فى مصر، وهو جهاز يمكن استخدامه على المستوى العسكرى أو المدنى، ففى الجانب العسكرى يستخدم للكشف والقياس الإشعاعى لمستوى الكتيبة وما يعادلها، كما يستخدم فى المنافذ والحدود والموانئ والمطارات للكشف الإشعاعى على الواردات، بالإضافة إلى استخدامه فى المستشفيات، وهو منتج يتم تصنيعه لأول مرة فى مصر.

اللواء مختار عبداللطيف: توجيهات رئاسية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ونقل التكنولوجيا لمصر

ذكرت فى المؤتمر الصحفى قبيل انطلاق معرض «إيديكس» قبل أيام أنكم صنعتم أجزاء من الطائرات، فما أبرز ما تحقق فى هذا الصدد؟

نرغب فى توطين صناعة الطائرات محليا

- هناك تعاون مع الشركات العالمية الكبرى، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لنا بالبحث عن كل ما هو جديد، والعمل على توطين صناعته فى مصر بالتعاون مع الشركات العالمية الكبرى، وبالفعل تعاونا مع شركة «داسو» الفرنسية، المُتخصصة فى مجال صناعة الطائرات، وصنّعنا بعض أجزاء الطائرات الخاصة بها، وبالتحديد الطائرات «الفالكون»، وأخذت هذه الأجزاء موافقات وتصديقات الشركة الفرنسية العالمية لاستخدامها فى الطائرات، بعد إنتاجها بالتعاون بين مصنعى المحركات والطائرات، التابعين للهيئة، ومن دقة تلك الأجزاء استخدمتها الشركة الفرنسية العالمية فى معرض جوى منعقد فى مدينة «باريس» الفرنسية مؤخراً، وما زلنا مستمرين مع الشركات العالمية فى مجال صناعة الطائرات، ووقعنا اتفاقية مع شركة «سافران» الفرنسية على هامش معرض «إيديكس»، وهى إحدى الشركات العاملة فى مجال صناعة الطائرات.

وهل هناك فرصة للتعاون مع شركات مثل «داسو» أو شركات أخرى لإنتاج أجزاء من الطائرات مثل «الرافال» أو غيرها من الطائرات العسكرية؟

- هذا هو الهدف بالفعل، فشركة «داسو» تصنع طائرات مدنية وعسكرية، فالمدنية مثل «الفالكون»، التى بدأنا بتصنيع أجزاء منها بالتعاون مع الشركة الفرنسية، وسندخل على تصنيع أجزاء من الطائرة «رافال» فى الفترة المقبلة، وذلك هدف واضح لنا، فالمكون المحلى يبدأ قليلاً ويزيد تدريجياً، حتى نصل لمرحلة تصنيع مصنع الطائرة بإذن الله، وأكثر من ذلك بإذن الله.

وما الخطوات التى اتخذتموها لتحقيق هذا الهدف؟

- تم إنشاء مدرسة فنية بالتعاون مع شركة «داسو» الفرنسية، لتعليم وتخريج جيل جديد نُعلم فيه الطلبة النابغين والنابهين من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للدراسة بداخلها، والدراسة باللغة الإنجليزية، وهى مدرسة بدأت الدراسة هذا العام بفصل واحد، وقبلنا 20 طالباً فقط، لضمان الجودة فى العملية التعليمية للطلاب، وأرسلت إلينا شركة «داسو» الفرنسية بالفعل 3 مدرسين فرنسيين يعملون فى تلك المدرسة على أرض مصر، فنحن نريد إنجاح التجربة، ونقل التكنولوجيا الحديثة لمصر، وتوطين صناعة الطائرات بمصر.

معنى ذلك أن مصر مقبلة على إعادة إحياء حلم تصنيع «طائرة مصرية» بعد إجهاض هذا الحلم لسنوات طويلة؟

- بالضبط، فالهيئة العربية للتصنيع بدأت منذ قديم الأزل محاولات صناعة الطائرات، وبإذن الله يستمر هذا الاتجاه، وبإذن الله نتطور بشكل أكبر وأكبر.

ومتى يمكن أن تخرج تلك الطائرة للنور؟

- سيستغرق هذا الأمر سنوات، لكننا بدأنا جهودنا لتحقيق هذا الحلم.

ماذا عن إنتاج وتصنيع الطائرات بدون طيار فى مصانع الهيئة العربية للتصنيع؟

- نعمل فى هذا المجال، ووصلنا لمراحل جيدة، لكن لم يكتمل العمل بالكامل.

نعمل في كل المجالات التصنيعية الدفاعية بداية من الذخائر والصواريخ والعربات المدرعة

وما المجالات التصنيعية الأخرى بمجال الصناعات الدفاعية التى تعملون عليها فى الهيئة العربية للتصنيع حالياً؟

- نعمل فى كل المجالات التصنيعية تقريباً، بداية من الذخائر والصواريخ، والطائرات، والعربات المدرعة، والمعدات الإلكترونية، وكل شىء، وذلك جنباً إلى جنب مع المنتجات المدنية.

ماذا عن استعداداتكم لمعرض «إيديكس 2025»؟

- بدأنا بالفعل الإعداد لمنتجات جديدة للمشاركة فى معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية فى نسخته الرابعة «إيديكس 2025»، والمُقرر تنظيمه بعد عامين بإذن الله.

«إيديكس 2023»

على هامش معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023» وقعنا اتفاقية مع إحدى الشركات الصينية لتصنيع طائرة بدون طيار للأغراض المدنية، مثل إطفاء الحرائق والتنقيب عن البترول والزراعة، كما أن لدينا تعاوناً فى مجال الطائرات المسيرة بدون طيار للأغراض العسكرية، لكن لم نعلن عنها بعد لأن خطوات التعاون فى هذا الصدد لم تنته بعد.