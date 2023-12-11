عمرو خليل: الإقبال الكثيف على اللجان الانتخابية يؤكد إدراك الناخب أهمية صوته ودوره نحو الوطن

استعرض الإعلامي عمرو خليل، توافد المصريين على صناديق الاقتراع في كل المحافظات للتصويت في خامس انتخابات رئاسية تعددية.

وقال الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه «من مصر» المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري، يجعل من المشاركة دليلا على إدراك الناخب أهمية صوته ودوره في دفع الوطن نحو الاتجاه الصحيح.

وشدد عمرو خليل، على أن الأحداث في قطاع غزة، والتحديات التي تواجه مصر، فرضت نفسها على المشهد الانتخابي، ودفعت الناخبين للتكاتف على قلب رجل واحد، كما أن ترشح 4 مرشحين من بينهم الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي، و3 مرشحين هم الدكتور عبدالسند يمامة، وفريد زهران والمهندس حازم عمر وهم رؤساء لأحزاب لهم جميعا كتلا برلمانية ساعد في إحداث حالة الحراك والكثافة الملحوظة أمام اللجان، بالإضافة إلى التيسيرات التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، خاصة لجان المغتربين كل تلك العوامل ساعدت في خروج المشهد الانتخابي بهذا الشكل.