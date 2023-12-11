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انتخابات المصريين بالداخل

«المستقلين الجدد»: خروج الملايين بالانتخابات استكمال للتضامن مع موقف القيادة من العدوان على غزة

كتب:

محمد أباظة
10:15 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الدكتور هشام عناني

الدكتور هشام عناني

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن مصر تنتفض لحماية الوطن ضد المخاطر من خلال اختيار قيادة تستطيع العبور بالوطن إلى بر الأمان.

وأضاف «عناني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أننا نعتبر أن هذا الخروج هو استكمال لتفويض 2024 وإجماع 2018 على الاختيار، بل ويعتبر خروج الملايين للتضامن مع القيادة ومواقفها من العدوان على غزة وهو يتكرر اليوم ولكن بصورة مختلفة من خلال صناديق الاقتراع.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشار رئيس حزب المستقلين الجدد، إلى أن شعب مصر يقرر الحفاظ على وطنه ضد أعداء الوطن بسلاح المشاركة في اختياره قيادة قادرة، بل ونعتبر أن مصر تنتخب مصير في شخص رئيس منتخب لست سنوات.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.