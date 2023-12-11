حزب التجمع: التيسيرات والكتل البرلمانية للمرشحين وأزمة غزة عوامل انعكست على انتخابات الرئاسة

أكد حزب التجمع في هذه اللحظة الفارقة من عمر الوطن، أن المشهد العام للانتخابات الرئاسية الحالية، كشف عن وعي الشعب المصري بأهمية ما تواجهه البلاد من تحديات وأخطار إقليمية، أبرزها العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة، ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما استدعى حالة الاصطفاف الوطني لتأكيد وحدة المصريين شعبًا وقيادة، وأنهم على قلب رجل واحد لحماية الأمن القومي للبلاد، وتدعيم وتقوية القرار المصري في التعامل مع التحديات المختلفة باعتبارها المهمة الرئيسية التي تواجه منصب رئيس الجمهورية.

الهيئة الوطنية للانتخابات

ويقدر «التجمع» في بيانه، كل الجهود المبذولة في التحضير للانتخابات الرئاسية، و أبرزها إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم هذا الاستحقاق الدستوري المهم، و كذلك التيسيرات التي قدمتها أجهزة الدولة المعنية لتسهيل عملية الانتخاب بداية من تنظيم عملية الاقتراع للمصريين في الخارج، وما تلاها من إجراءات لتنظيم انتخابات الداخل، وكلها ساعدت على ترسيخ مبادئ الحيدة والنزاهة، وهو ما كان له أبلغ الأثر في تقديم الصورة الرائعة غير المسبوقة في انتخابات الرئاسة الحالية.

الكتل البرلمانية للمرشحين

ويرى الحزب أن تعدد المرشحين للرئاسة، بين أربعة متنافسين، من بينهم ثلاثة رؤساء أحزاب لها كتل برلمانية في مجلسي النواب والشيوخ، انعكس بالإيجاب على المشهد الانتخابي بشكل عام.

نسب المشاركة

وأكد «التجمع» أن النسبة المبدئية المعلنة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لحرص عشرات الملايين من المصريين على المشاركة في الانتخابات 45% من قاعدة الناخبين، ويتوافق مع ما رصده الحزب لمتابعة الانتخابات على مدى يومين من إقبال هائل على لجان الاقتراع في كل المحافظات، وهو ما يمكن البناء عليه للتقدم بالمسار الديمقراطي الذي يأمله كل المصريين نحو الجمهورية المدنية الديمقراطية الحديثة.