حملة فريد زهران: نشيد بحياد الإعلام وأجهزة الدولة في الانتخابات الرئاسية

قالت غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنها واصلت انعقادها لليوم الثاني على التوالي؛ لمتابعة عملية التصويت من خلال غرف العمليات الفرعية في كل محافظة.

حياد الأجهزة الأمنية في الانتخابات الرئاسية

وأكّدت حملة فريد زهران، في بيان، ما أشادت به في تقرير الأمس بالتغطية الإعلامية وحياد الأجهزة الأمنية في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت: «استمر تصويت العديد من المواطنين المصريين لصالح المرشح فريد زهران في مختلف مراكز الاقتراع، في كافة المحافظات، وذلك طبقا لما تلقته الحملة من صور وفيديوهات توثق عملية التصويت، وعمل غرف العمليات الفرعية، وعمليات حشد وتحفيز المواطنين على التصويت.

زيادة معدلات التصويت في الانتخابات

تابعت: «لاحظنا اليوم زيادة معدلات التصويت بوجه عام والتصويت لصالح مرشحنا بشكل خاص، كما نستمر في مناشدة المواطنين المصريين، الاستمرار في الإقبال على التصويت باعتباره واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن».

أردفت: «رصدنا اليوم المخالفات والخروقات في عدد من اللجان بمختلف المحافظات، وعلى سبيل المثال: الزحام الشديد في لجان المغتربين، بسبب قلة عدد اللجان وسهولة الحشد الموجه للعمال والموظفين».