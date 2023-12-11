المرشح الرئاسي فريد زهران يزور مقر غرفة عمليات حملته الانتخابية (صور)

زار المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مقر غرفة العمليات المركزية للحملة الانتخابية.

ويتابع فريد زهران، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والتقارير الواردة من الغرف الفرعية للحملة.

حملة فريد زهران تعلق على إقبال الناخبين

من جانبه، علق المهندس باسم كامل، مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، على نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلًا «الحملة لاحظت عن طريق مندوبيها وغرف العمليات الفرعية، استجابة كبيرة من المواطنين لدعوات المشاركة التي أطلقوها».

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكّد «كامل»، لـ«الوطن»، أنّ حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رصدت إقبالا كبيرًا للتصويت في الانتخابات الرئاسية.