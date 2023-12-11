مدير حملة فريد زهران بعد بلوغ نسبة التصويت 45%: لاحظنا استجابة المواطنين للمشاركة

علق المهندس باسم كامل، مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا: إن «الحملة لاحظت عن طريق مندوبيها وغرف العمليات الفرعية، استجابة كبيرة من المواطنين لدعوات المشاركة التي أطلقوها».

حملة فريد زهران

أكد باسم كامل، في تصريح لـ«الوطن»، أن حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رصدت إقبالا كبيرًا للتصويت.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأعلن منذ دقائق، المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة، أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الجارية، مؤكدًا أن هناك كثافة عالية لحضور المصريين لدرجة أن هناك بعض اللجان الفرعية، نفدت بها بطاقات الاقتراع، ودفعنا بعدد جديد.