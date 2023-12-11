سبورتنج يحقق فوزه الأول في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات (صور)
كتب:
كيرلس مجدى
تصوير:
أحمد ناجي دراز
11:51 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
فوز سبورتنج في الدوري الافريقي لكرة السلة للسيدات
حصد فريق كرة السلة للسيدات بنادي سبورتنج الرياضي بالإسكندرية، نقاطه الأولى من دور المجموعات بالدوري الإفريقي في افتتاح البطولة اليوم، يعد فوزه على منافسه فريق CNSS الكونغولي، بنتيجة «41-98»، حيث فاز بفارق 57 نقطة.
ونجح ممثل مصر بالدوري الإفريقي في التفوق على منافسه خلال فترات الأربعة بالمباراة، والتي جاءت على النحو التالي:
تفاصيل مباراة سبورتنج الأولى
الفترة الأولى: 21 - 09
الفترة الثانية: 51 - 15
الفترة الثالثة: 77 - 28
الفترة الرابعة: 98 - 41
موعد بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة للسيدات
ويستضيف نادي سبورتنج الرياضي في مدينة الإسكندرية البطولة الإفريقية لكرة السلة سيدات، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 19 ديسمبر الجاري.
3 لاعبات محترفات في صفوف سبورتنج
وكان أحمد حسن رئيس نادي سبورتنج السكندري، أعلن عن ضم الفريق لـ3 لاعبات محترفات، حيث تسمح لوائح البطولة بوجود 4 لاعبات محترفات بكل فريق، لكن ناديه سيضم لاعبة من السنغال والأخرى من أمريكا، بالإضافة للمحترفة الموجودة حاليا بالفريق من الولايات المتحدة الأمريكية.