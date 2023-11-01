صحف جنوب إفريقيا تعلق على إقصاء الأهلي من الدوري الإفريقي.. فك عقدة 7 سنوات

يوم تعيس عاشته جماهير الأهلي، بعدما رحل نحو 50 ألف مشجع من ستاد القاهرة في حالة حزن بعد توديع المارد الأحمر للنسخة الأولى من الدوري الأفريقي، بعد الفشل في تعويض خسارة الفريق في مباراة الذهاب بهدفٍ نظيف أمام صن داونز الجنوب إفريقي، والاكتفاء بالتعادل السلبي في الإياب.

ماذا قالت صحف جنوب أفريقيا عن تأهل صن داونز؟

وقف الحظ حائلا بين الأهلي والمباراة النهائية للبطولة القارية بعد إهدار ركلة جزاء، وضياع فرص بالجملة كانت كفيلة بتغيير كفة المباراة لصالحه ومنحه فرصة التواجد في أول نهائي للبطولة المستحدثة.

عناوين مختلفة اختارتها الصحف الجنوب إفريقية تعليقا على تأهل صن داونز إلى النهائي من قلب القاهرة، أبرزها كان من نصيب موقع «كينج فوت»، الذي اختار جملة «الأهلي يودع الدوري الأفريقي بعد التعادل مع ماميلودي صنداونز» عنوانا لتقرير المباراة، مؤكدا أن خطة الأهلي في قلب الأمور على ستاد القاهرة لم تنجح.

وألقى التقرير الضوء على مفاجآت مارسيل كولر الذي اعتمد على أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن، مع اشراك كهربا وحسين الشحات في الهجوم، والتي لم تجني ثمارها، رغم البداية الواعدة للأحمر.

الحظ يطيح بالأهلي من الدوري الأفريقي أمام صن داونز

صحيفة «africatopsports»، عنونت غلافها بجملة: «صن داونز يطيح بالأهلي ليواجه الوداد الرياضي في نهائي الدوري الأفريقي».

وأضاف التقرير: «يعود البرازيليون إلى قمة كرة القدم الأفريقية بعد السنوات الأخيرة المخيبة للآمال بالنسبة لهم على الساحة القارية، لكن المعركة كانت صعبة للغاية».

أما موقع «timeslive» فكان عنوانه: «صنداونز يفك العقدة ويصل إلى النهائي القاري الأول له منذ 2016»، مشيرا إلى أن الفريق الجنوب أفريقي تمكن من إقصاء العملاق المصري الأهلي وسط أجواء ساخنة في ستاد القاهرة أمام جماهير غفيرة.

واعترف التقرير أن الحظ وقف إلى جوار الضيوف في الشوط الأول، قبل أن يقدموا شوطا دفاعيا خانقا خلال الـ45 دقيقة الأخيرة للوصول إلى النهائي القاري الأول لهم منذ فوزهم بدوري أبطال أفريقيا عام 2016.