هزة أرضية بقوة 2.8 درجة تضرب ولاية نيويورك الأمريكية

ضربت هزة أرضية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم، ولاية نيويورك الأمريكية، على عمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت ولاية نيويورك الأمريكية على مسافة 18 كيلومتر غرب بلدة بوتسدام في مقاطعة سانت لورانس بولاية نيويورك الأمريكية شمال شرق الولايات المتحدة، وعلى مسافة 84 كيلومتر من نيبيان الكندية.

وفي 7 فبراير الماضي، ضربت هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر غربي نيويورك، دون التسبب في وقوع أضرار كبيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.