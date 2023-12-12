أول تعليق بريطاني على حادث تدمير بارجة حربية إسرائيلية في باب المندب

أعلنت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم، تلقيها تقريرًا عن حادث في محيط باب المندب، على بُعد 15 ميلاً غرب ميناء المخاء في اليمن، وقالت إدارة العمليات إن الحادث قيد التحقيق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتينك» الروسية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، أعلنت في وقت سابق، تدمير بارجة حربية إسرائيلية أمام باب المندب بالبحر الأحمر عقب استهدافها بصاروخ كروز تم إطلاقه من اليمن، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت منظمة التجارة البحرية البريطانية، في وقت سابق، إلى اندلاع النيران في بارجة بالبحر الأحمر وجميع أفراد طاقمها آمنين، ناصحة السفن الموجودة بالمنطقة بتوخي الحذر

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية «الحوثيين»، العميد يحيى سريع، بأن القوات ستصدر خلال الساعات القادمة بياناً مهماً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمينة «سبأ» الناطقة باسم الحوثيين.

وكان الحوثيون، أعلنوا في وقت سابق، منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، من اليوم، قالت مصادر قناتي «العربية» و«الحدث»، إن 3 انفجارات هزت ضاحية الحوبان شرقي مدينة تعز، فيما أوضح سكان محليون أنهم سمعوا طائرات تحلق فوق المنطقة المستهدفة قبيل وقوع الانفجارات.

سفيرة بريطانية: الهجمات على السفن تقوض الأمن الغذائي

وكانت سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، أشارت في وقت سابق، إلى أن الهجمات على السفن التجارية، تقوض الأمن الغذائي في اليمن، مضيفة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، أن التهديدات المستمرة للشحن التجاري الدولي ستؤدي لتقييد توافر الغذاء في النهاية.