النائب فرج فتحي: الإقبال على الانتخابات الرئاسية غير مسبوق

قال النائب فرج فتحي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن الشعب المصري سطر ملحمة تاريخية غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية.

مشيرًا إلى أن الانتخابات الحالية شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، معقبًا: «لم أرى في حياتي إقبالا على الانتخابات بمثل هذه الصورة».

الإقبال الكبير على الانتخابات

وتابع «فتحي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء الإثنين، أن الإقبال الكبير على الانتخابات الحالية يرجع إلى شعور المواطن بالخطر، لافتَا إلى أن الشعب المصري يصطف دائمًا خلف القيادة السياسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن.

الشعب المصري شعر باحتياج الدولة إليه

ولفت النائب، إلى أن الشعب المصري شعر باحتياج الدولة إليه، وهذه الانتخابات أثبتت أن الشعب المصري وطني من الدرجة الأولى، مشيرًا إلى إن قوات الأمن قامت بتأمين الانتخابات دون أي تدخل، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب موقفه من الحرب على قطاع غزة.