فيفي عبده تناشد جمهورها بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.. صوتك أمانة

ناشدت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام جمهورها، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي ينتهي التصويت فيها اليوم.

ونشرت فيفي عبده صورا لها أثناء التصويت معلقة: «أنا نزلت انتخبت أرجوكم لو لسه منزلتوش انزلو، الثلاثاء آخر يوم الانتخابات الرئاسية من الساعة 9 صباحاً لـ9 مساءً كل صوت بيفرق وصوتك أمانة لبلدنا مصر، تحيا مصر».

نجوم الفن يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين شاركوا في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر القادم، ومن أبرزهم الفنانة نادية الجندي ونبيلة عبيد و ياسر جلال وحكيم وأحمد عز وأحمد السقا وصابرين، ومها أحمد ونهال عنبر وأشرف زكي وغيرهم.