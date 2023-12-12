هل غدا يوم دراسي بالمدارس الحكومية المشاركة في الانتخابات الرئاسية؟

هل غدا يوم دراسي في المدارس الحكومية المشاركة في الانتخابات الرئاسية؟.. سؤال يُطرح بالتزامن مع اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية والتي بدأت يوم الأحد الماضي الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري واستمرت لمدة 3 أيام وفق الجدول الزمني المُعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

التعليم تحسم الإجابة

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجابة على التساؤل، فوفق مصدر مسئول بالوزارة، قال لـ«الوطن»، إن آخر يوم إجازة للمدارس التي تقع بها لجان انتخابية هو اليوم الثلاثاء، موضحا أن المدارس المشاركة في الانتخابات الرئاسية عددها 8563 مدرسة.

ووفق المصدر، فإن غدا الأربعاء يوم دراسي كامل وفق الخريطة الزمنية المحددة للمقررات الدراسية، ولا صحة لمد الإجازة بالمدارس المخصصة كمقارات للجان الانتخابية.

وزير التربية والتعليم تنفي مد الإجازة

وأكد المصدر، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لم يصدر أي قرارات، بمد الإجازات بالمدارس لنهاية الأسبوع الجاري.

وعلى صعيد آخر، انتظمت الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والدولية، وغير المخصصة كلجان انتخابية، بحسب ما أكدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشددة على انتظام وحضور المعلمين والعاملين في المدارس، وانتظام الدراسة كما كانت عليه من بداية العام الدراسي وفق الخريطة المحددة لذلك.