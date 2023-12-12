هالة صدقي تدعو جمهورها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

في الوقت الذي توجه فيه الناخبون في الداخل للمشاركة في ماراثون الانتخابات الرئاسية، شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها فيديو، أثناء إدلائها بصوتها في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في الخارج، مناشدة إياهم بالمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، والتوجه إلى اللجان للتصويت.

وقالت هالة صدقي خلال الفيديو: «واجب وطني مهم جدا أن ننتخب في أي مكان نتواجد به في الوطن العربي».

وعلقت على الفيديو قائلة: مهما كنت بعيد الواجب الوطني أهم أولويتنا، التصويت في القنصليه المصرية، يا رب احفظ مصر وأهلها وانصر أهل فلسطين»

ابطال فيلم كتف قانوني

وانتهت الفنانة هالة صدقي من تصوير فيلم «كتف قانونى»، من تأليف هشام هلال، واخراج سامح عبدالعزيز، من بطولة دينا، شيرين رضا، كريم عفيفى، بدرية طلبة، عارفة عبدالرسول، دارين حداد، شمس، باسم سمرة، انتصار، رانيا يوسف، محمد أسامة الشهير بأوس أوس، أيمن قنديل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، شمس،مصطفى أبو سريع وآخرين.