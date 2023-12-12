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انتخابات المصريين بالداخل

هالة صدقي تدعو جمهورها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
02:01 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
هالة صدقي

هالة صدقي

في الوقت الذي توجه فيه الناخبون في الداخل للمشاركة في ماراثون الانتخابات الرئاسية، شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها فيديو، أثناء إدلائها بصوتها في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في الخارج، مناشدة إياهم بالمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، والتوجه إلى اللجان للتصويت.

وقالت هالة صدقي خلال الفيديو: «واجب وطني مهم جدا أن ننتخب في أي مكان نتواجد به في الوطن العربي».

وعلقت على الفيديو قائلة: مهما كنت بعيد الواجب الوطني أهم أولويتنا، التصويت في القنصليه المصرية، يا رب احفظ مصر وأهلها وانصر أهل فلسطين»

ابطال فيلم كتف قانوني

وانتهت الفنانة هالة صدقي من تصوير فيلم «كتف قانونى»، من تأليف هشام هلال، واخراج سامح عبدالعزيز، من بطولة دينا، شيرين رضا، كريم عفيفى، بدرية طلبة، عارفة عبدالرسول، دارين حداد، شمس، باسم سمرة، انتصار، رانيا يوسف، محمد أسامة الشهير بأوس أوس، أيمن قنديل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، شمس،مصطفى أبو سريع وآخرين.

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