رئيس نادي تركي يعتدي على حكم.. واتحاد الكرة يقرر وقف النشاط لأجل غير مسمى

واقعة غير أخلاقية شهدها الدوري التركي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد اعتداء فاروق كوكا، رئيس نادي أنقرة جوجو، بالضرب على حكم مباراة فريقه أمام ريزيسبور، ما أدى لإصابة بالغة للحكم خليل أوموت.

«اعتداء حقير، واستهداف خسيس»، هكذا وصف بيان الاتحاد التركي لكرة القدم الواقعة، معلنا إيقاف النشاط الرياضي لأجل غير مسمى، بعد الواقعة التي تم تصعيدها لمسؤولي الدولة.

بيان الاتحاد التركي، أكد أن الاستهداف لم يكن ضد الحكم خليل أوموت فقط، بل كان ضد كافة الأطراف المعنية بكرة القدم التركية، ما تسبب في تصعيد الأمر لاتخاذ إجراءات جنائية بحق المحرضين عن هذا الهجوم الذي وصفه البيان بـ«اللاإنساني».

ماذا حدث في الدوري التركي قبل إيقاف النشاط؟

وجاء في بيان الاتحاد: «النادي المسؤول ورئيس النادي ومديريه وجميع الذين هاجموا خليل أوموت ميلر سيتم معاقبتهم بأشد الطرق، وسيتم تأجيل المباريات في جميع الدوريات إلى أجل غير مسمى».

وأدرك «ريزيسبور» التعادل خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يشق كوكا طريقه إلى الملعب ويهاجم ميلر.

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تفاصيل الحالة الصحية للحكم أوموت ميلر بعد الاعتداء عليه بالدوري التركي

سقط ميلر على الأرض، وأصيب مرة أخرى أثناء تواجده على الأرض وسط اشتباك بين اللاعبين والمدربين والمسؤولين، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى متأثرا بجراحه.

قناة NTV spor التركية، كشفت عن الحالة الصحية للحكم التركي، بعد الاعتداء الغاشم عليه، مؤكدة أن الإصابة لا تهدد حياته، إلا أنه أصيب بنزيف وشقوق حول العين، فضلا عن إصابة في الرأس.