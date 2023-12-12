مدمرة أمريكية تقترب.. ماذا نعرف حتى الآن عن حادث سفينة باب المندب؟

اندلع حريق على متن سفينة قرب باب المندب جنوب البحر الأحمر، في الوقت الذي تلقت فيه إحدى السفن تعليمات بالتوجه إلى أحد الموانئ اليمنية، بحسب ما أعلنته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، خلال الساعات القليلة الماضية.

أهم المعلومات عن ما حدث جنوب البحر الأحمر

- هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للبحرية البريطانية عبر حسابها موقع إكس «تويتر سابقا»، تعلن اندلاع حريق على متن بارجة قرب باب المندب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

- الحادث وقع على مسافة تبعد 15 ميلا بحريا غرب ميناء المخا غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن في الساعة «09:00 مساء بتوقيت جرينتش.. 11:00 مساء بتوقيت القاهرة».

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تنصح السفن بتوخي الحذر

- إطلاق صاروخ من طراز كروز من غرب الميناء على سفينة إسرائيلية.

- نصحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن بتوخي الحذر.

- نقل جميع أفراد الطاقم إلى مكان آمن.

- القوات التابعة لجماعة أنصار الله «الحوثيون» أعلنت إصدراها بيانا مهما خلال الساعات القادمة.

- تلقي الهيئة البريطانية تقريرا بأن كيانا عَرف نفسه بأنه البحرية اليمنية يأمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني.

- نشرت هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للبحرية البريطانية، خريطة لموقع الحادث الذي تعرضت له سفينة في البحر الأحمر.

- هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للبحرية الملكية البريطانية، تعلن قيام السلطات بالتحقيق في الهجوم.

- وسائل إعلام أمريكية تعلن تدمير بارجة حربية إسرائيلية أمام باب المندب بالبحر الأحمر، عقب استهدافها بصاروخ كروز تم إطلاقه من اليمن.

مسؤولان أمريكيان: الصاروخ تسبب في حريق وأضرار

- في تصريحات لوكالة«رويترز» قال مسؤولان عسكريان أمريكيان، إن صاروخ كروز بريا أطلق من منطقة يمنية أصاب ناقلة تجارية تحمل اسم «ستريندا»، ما تسبب في حريق وأضرار لكن لم تقع إصابات.

- الهجوم على وقع على بعد حوالي 60 ميلا بحريا من شمال مضيق باب المندب.

- تواجد المدمرة «ماسون» التابعة للبحرية الأمريكية في مكان الحادث لتقديم المساعدة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

- مسؤول أمريكي: السفينة التي تعرضت لهجوم صاروخي ترفع علم النرويج، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».