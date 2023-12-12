تفاصيل جديدة في حادث استهداف بارجة حربية إسرائيلية بصاروخ كروز أمام باب المندب

شهد جنوب البحر الأحمر، خلال الساعات القليلة الماضية، حادث أمني تمثل في استهداف بارجة حربية إسرائيلية، على بعد حوالي 60 ميلا بحريا من شمال مضيق باب المندب، بصاروخ كروز، فيما قالت وسائل إعلام إن الهجوم تسبب في اندلاع حريق.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اندلاع حريق على متن بارجة قرب باب المندب جنوب البحر الأحمر، مشيرة في بيان نشرته عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، إلى تلقي السفينة تعليمات بالتوجه إلى أحد الموانئ اليمنية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة التابعة للبحرية الملكية البريطانية، أن صاروخ كروز تم إطلاقه من غرب الميناء اليمني على بارجة إسرائيلية، مضيفة أن الاستهداف تم في الساعة 11:00 مساء أمس الاثنين، بتوقيت القاهرة، على مسافة 15 ميلا بحريا غرب ميناء المخا جنوب غربي اليمن.

ونصحت هيئة العمليات، السفن بتوخي الحذر، موضحة أن كيانا عرف نفسه بـ«البحرية اليمنية» أمر السفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني، ونشرت الهيئة البريطانية، خريطة لموقع الهجوم؛ وتابعت الهيئة قائلة «السلطات تحقق في الهجوم».

وفي وقت لاحق، أعلنت القوات التابعة لجماعة «أنصار الله» المعروفة باسم «الحوثيين»، التي تسيطر على العاصمة اليمنية«صنعاء»، أنها ستصدر بيانا مهما خلال الساعات المقبلة.

السفينة ترفع العلم النرويجي

وقال مسؤولان عسكريان أمريكيان، إن الصاروخ البري تسبب في حريق وأضرار دون وقوع إصابات، وأشارا في تصريحات لوكالة أنباء «رويترز»، إلى إطلاق الصاروخ من منطقة يمنية، فيما أشارت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إلى تواجد المدمرة «ماسون» التابعة للبحرية الأمريكية في مكان الحادث لتقديم المساعدة.

وفي وقت لاحق، جرى الكشف عن تفاصيل جديدة في الحادث، وبحسب وسائل إعلام، فإن السفينة المستهدفة تبين أنها سفينة «شحن» ترفع علم النرويج وتحمل اسم «ستريندا»، وجرى استهدافها بصاروخ كروز، وقالت وسائل إعلام، إنه تم إطلاقه من اليمن.

مالك السفينة: إحدى سفننا أصيبت بصاروخ في البحر الأحمر

وأضافت وسائل إعلام نرويجية، إن «ستريندا»، كانت محملة بالزيت النباتي والوقود الحيوي، في طريقها من ماليزيا عبر البحر الأحمر وقناة السويس إلى البندقية في إيطاليا.

من جانبه، قال مالك السفينة، لودفيج موينكلز ريديري، لـ«إن تي بي»، إن إحدى سفنه أصيبت بصاروخ في البحر الأحمر، ولم يصب أحد، فيما أشار المدير الإداري لشركة الشحن، جير بيلسنيس، إلى أن السفينة في طريقها إلى ميناء آمن.