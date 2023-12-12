بدء التصويت في ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالوادي الجديد.. 82 لجنة فرعية

شهدت 82 لجنة فرعية في محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بدء أعمال التصويت في اليوم الثالث لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، حيث فتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

تسلم اللجان وبدء التصويت

وتسلم القضاة أعمال اللجان الفرعية بمحافظة الوادي الجديد، في اليوم الثالث من الإنتخابات الرئاسية، حُيث فُتح محضر تسلم القضاه وبدء فتح المظاريف الخاصة بأوراق الإدلاء بالأصوات، وتسلم الحبر الفسفوري لبدء استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع.

تأمين اللجان الانتخابية

وتواجد وكلاء المرشحين داخل اللجان منذ الساعة الثامنة صباحًا، وقبل بدء التصويت الفعلي، كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية لمواجهة أي ظرف يؤثر على سير العملية الانتخابية.

وبحسب بيان اللجنة العامة بمحافظة الوادي الجديد، فإن المحافظة بها 82 لجنة فرعية، منها 7 لجان للوافدين، وبلغ إجمالي أعداد الناخبين بالمحافظة 188 ألفاً و12 ناخباً، موزعين على 67 مركزاً انتخابياً و5 لجان عامة.